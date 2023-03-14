Лига чемпионов14 марта 2023, 08:39 | Обновлено 14 марта 2023, 08:44
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Порту – Интер
Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву
14 марта 2023, 08:39 | Обновлено 14 марта 2023, 08:44
83
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15 марта на стадионе «Драгау» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальский «Порту» встретится с итальянским «Интером».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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