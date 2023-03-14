Симоне ИНДЗАГИ: «Мы способны сделать важный шаг вперед»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Хотим провести ближайший матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. «Интер» два раза подряд выходил в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На «Сан-Сиро» был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее», - сказал Индзаги.

Матч «Порту» – «Интер» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.