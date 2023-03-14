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Лига чемпионов
14 марта 2023, 08:20 | Обновлено 14 марта 2023, 08:34
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Симоне ИНДЗАГИ: «Мы способны сделать важный шаг вперед»

Наставник «Интера» – о перспективах в Лиге чемпионов

14 марта 2023, 08:20 | Обновлено 14 марта 2023, 08:34
102
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы способны сделать важный шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Хотим провести ближайший матч наилучшим образом. Мы способны сделать важный шаг вперед. «Интер» два раза подряд выходил в 1/8 финала, чего прежде не случалось 10 лет. Теперь мы хотим прибавить и работаем ради этого каждый день. На «Сан-Сиро» был первый тайм, сейчас будет второй. И он будет еще сложнее и интереснее», - сказал Индзаги.

Матч «Порту» – «Интер» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

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Симоне Индзаги Порту - Интер Интер Милан Порту Лига чемпионов
Источник УЕФА
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