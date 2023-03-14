15 марта на стадионе «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.