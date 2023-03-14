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Лига чемпионов
14 марта 2023, 07:58 | Обновлено 14 марта 2023, 08:39
183
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – РБ Лейпциг

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

14 марта 2023, 07:58 | Обновлено 14 марта 2023, 08:39
183
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на стадионе «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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