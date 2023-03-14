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Лига чемпионов
14 марта 2023, 07:19 | Обновлено 14 марта 2023, 07:26
107
0

Марко РОЗЕ: «Нейтрализовать Холанда полностью не получится»

Наставник «РБ Лейпциг» – о предстоящем поединке против «Манчестер Сити»

14 марта 2023, 07:19 | Обновлено 14 марта 2023, 07:26
107
0
Марко РОЗЕ: «Нейтрализовать Холанда полностью не получится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Все знают, на что способен Эрлинг Холанн. В первом матче мы защищались против него досаточно уверенно, но нейтрализовать его полностью не получится. Однако дело не только в Эрлинге, на поле у соперника будет много игроков мирового класса. Надо быть очень внимательными.

Мы знаем, с кем нам предстоит соперничать. В конце концов, все будет зависеть от того, сможем ли мы показать против такой команды сбалансированную игру. Необходимо сочетание смелости и уверенность, а также неплохо бы провести свой лучший матч в сезоне», - сказал Розе.

Матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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Эрлинг Холанд Марко Розе Манчестер Сити РБ Лейпциг Манчестер Сити - РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник УЕФА
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