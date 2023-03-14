Марко РОЗЕ: «Нейтрализовать Холанда полностью не получится»

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Все знают, на что способен Эрлинг Холанн. В первом матче мы защищались против него досаточно уверенно, но нейтрализовать его полностью не получится. Однако дело не только в Эрлинге, на поле у соперника будет много игроков мирового класса. Надо быть очень внимательными.

Мы знаем, с кем нам предстоит соперничать. В конце концов, все будет зависеть от того, сможем ли мы показать против такой команды сбалансированную игру. Необходимо сочетание смелости и уверенность, а также неплохо бы провести свой лучший матч в сезоне», - сказал Розе.

Матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» состоится во вторник, 14 марта. Начало в 22:00 по Киеву.