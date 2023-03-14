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ATP
14 марта 2023, 01:54 | Обновлено 14 марта 2023, 02:24
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0

Хуркач и Руне попрощались с Индиан-Уэллсом

Сеянные теннисисты потерпели поражения

14 марта 2023, 01:54 | Обновлено 14 марта 2023, 02:24
25
0
Хуркач и Руне попрощались с Индиан-Уэллсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Поединки третьего круга турнира ATP BNP Paribas Open с призовым фондом $8.800.000, который проходит в американском Индиан-Уэллсе, стали последними для польского теннисиста Хуберта Хуркача и датчанина Хольгера Руне.

Польский теннисист Хуберт Хуркач, имея 9-й номер посева, в трех сетах проиграл Томми Полу из США.

Также после 3-сетового матча зачехлил ракетку Хольгер Руне из Дании, у которого был 7-й номер посева. Ему не удалось сломить сопротивление 37-летнего швейцарца Стэна Вавринки.

А вот канадец Феликс Оже-Альяссим, будучи под восьмым номером в посеве, третий круг турнира благополучно миновал, обыграв аргентинца Франсиско Черундоло.

АТР Индиан-Уэллс. Мужчины. Третий круг

Томми Пол (США, 17) – Хуберт Хуркач (Польша, 9) – 4:6, 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – Франсиско Черундоло (Аргентина, 27) – 7:5, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания, 7) – 6:2, 6:7 (5:7), 7:5

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Хуберт Хуркач ATP Индиан-Уэллс Хольгер Руне Томми Пол Стэн Вавринка Феликс Оже-Альяссим Франсиско Черундоло
Источник Sport.ua
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