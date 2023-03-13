Стало известно, когда Шапаренко вернется на футбольное поле

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал, когда хавбек «Динамо» Николай Шапаренко вернется на поле после травмы колена:

«Шапаренко восстанавливается в бельгийском Антверпене. Работает серьезно, очень мотивирован. Уже начал немного работать с мячом и легко бить по воротам.

В Динамо ожидают его возвращение в общую группу в середине или второй части апреля. Если все будет хорошо, то на футбольное поле он может вернуться в мае».

В текущем сезоне Шапаренко за «Динамо» провел 9 матчей и сделал 1 ассист. 24-летний хавбек получил травму колена в сентябре 2022 года в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).