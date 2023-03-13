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Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 22:35 | Обновлено 13 марта 2023, 22:48
1747
0

Стало известно, когда Шапаренко вернется на футбольное поле

24-летний хавбек «Динамо» проходит реабилитацию в бельгийском Антверпене

13 марта 2023, 22:35 | Обновлено 13 марта 2023, 22:48
1747
0
Стало известно, когда Шапаренко вернется на футбольное поле
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал, когда хавбек «Динамо» Николай Шапаренко вернется на поле после травмы колена:

«Шапаренко восстанавливается в бельгийском Антверпене. Работает серьезно, очень мотивирован. Уже начал немного работать с мячом и легко бить по воротам.

В Динамо ожидают его возвращение в общую группу в середине или второй части апреля. Если все будет хорошо, то на футбольное поле он может вернуться в мае».

В текущем сезоне Шапаренко за «Динамо» провел 9 матчей и сделал 1 ассист. 24-летний хавбек получил травму колена в сентябре 2022 года в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

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Виктор Вацко Николай Шапаренко Динамо Киев травма травма колена
Источник Вацко Live
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