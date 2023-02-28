Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»

24-летний полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в сентябре 2022 года.

«Осталось совсем немного», - написал Шапаренко в Instagram, прикрепив видео беговой работы с мячом.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом.