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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 28 февраля 2023, 11:47
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4

Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»

Хавбек «Динамо» – о восстановлении после травмы

28 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 28 февраля 2023, 11:47
1501
4
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

24-летний полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в сентябре 2022 года.

«Осталось совсем немного», - написал Шапаренко в Instagram, прикрепив видео беговой работы с мячом.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Поскорей бы. 
После сборов ясно, что кроме Буяльского в центре поля никто не может стабильно атакующий потенциал поддерживать.
Сидорчук через игру что то показывает и много обрезается. Андриевский для статистики, что есть замена в центре. Лонвейк вообще пропал в последних четырех играх и никто ничего не комментирует.
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