Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 28 февраля 2023, 11:47
1501
4
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Хавбек «Динамо» – о восстановлении после травмы
28 февраля 2023, 10:25 | Обновлено 28 февраля 2023, 11:47
1501
4
24-летний полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в сентябре 2022 года.
«Осталось совсем немного», - написал Шапаренко в Instagram, прикрепив видео беговой работы с мячом.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2023, 05:57 3
Допуск может быть ограниченным
Футбол | 28 февраля 2023, 07:39 0
Форвард ПСЖ поздравил одноклубника
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Футбол | 27.02.2023, 20:23
Теннис | 27.02.2023, 13:05
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2023, 17:20 7
26.02.2023, 12:37 6
27.02.2023, 23:40 27
Бокс
27.02.2023, 11:12
26.02.2023, 20:15 39
26.02.2023, 09:10 7
27.02.2023, 20:43 2
После сборов ясно, что кроме Буяльского в центре поля никто не может стабильно атакующий потенциал поддерживать.
Сидорчук через игру что то показывает и много обрезается. Андриевский для статистики, что есть замена в центре. Лонвейк вообще пропал в последних четырех играх и никто ничего не комментирует.