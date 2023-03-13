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  4. Владислав КАБАЕВ: «Критика делает Динамо сильнее»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 21:31 |
206
2

Владислав КАБАЕВ: «Критика делает Динамо сильнее»

Хавбек «Динамо» Киев – о победе над «Днепром-1»

13 марта 2023, 21:31 |
206
2
Владислав КАБАЕВ: «Критика делает Динамо сильнее»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев прокомментировал победу 1:0 над «Днепром-1» в 17-м туре УПЛ:

— После забитого гола вся команде вместе с Виталием Буяльским побежала праздновать к Мирче Луческу. Почему?
— Сейчас такая ситуация — много критики, но она нас делает сильнее. Этот гол был для нас глотком свежего воздуха. Мы все верим в нашего главного тренера и хотели продемонстрировать наше единство.

— Говорили, что команда не слышит Луческу...
— Нет, это не так. Я уже даже не читаю эти слухи. У каждой команды бывает спад, и хочется из этой ситуации выйти с высоко поднятой головой.

— Буяльскому после матча рефери Кривушкин показал красную карточку. Что там вообще происходило?
— Я не слышал, только увидел уже красную карточку. Матч был очень напряженный. Мы были недовольны как судили еще в предыдущем поединке с «Ингульцом». Это немного передавалось на эту игру. Не знаю, какой там был диалог у Буяльского, но он получил сразу красную карточку.

У нас арбитры могут ошибаться, но дальше все равно судят, а для нас каждый балл потом играет большое значение в конце сезона.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Gargantua
с игроками такого уровня как Кабаев ни о каком развитии речь идти не может
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Zanregent
Ты не болтай а играй!
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