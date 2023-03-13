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Лига чемпионов
13 марта 2023, 21:00 |
608
0

ВИДЕО. Гвардиола – о значимости Лиги чемпионов в мире футбола

Тренер «Манчестер Сити» – о главном клубном турнире Европы

13 марта 2023, 21:00 |
608
0
ВИДЕО. Гвардиола – о значимости Лиги чемпионов в мире футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Во вторник, 14 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы, где он поделился мнением о Лиге Чемпионов:

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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