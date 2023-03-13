ВИДЕО. Гвардиола – о значимости Лиги чемпионов в мире футбола

Во вторник, 14 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы, где он поделился мнением о Лиге Чемпионов: