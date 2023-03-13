Лига чемпионов13 марта 2023, 21:00 |
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ВИДЕО. Гвардиола – о значимости Лиги чемпионов в мире футбола
Тренер «Манчестер Сити» – о главном клубном турнире Европы
13 марта 2023, 21:00 |
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Во вторник, 14 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы, где он поделился мнением о Лиге Чемпионов:
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