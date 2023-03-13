ОФИЦИАЛЬНО. Суперкубок Италии будут проводить в формате «финала четырех»

Сегодня во время заседания клубов Серии А был утвержден новый формат Суперкубка Италии, который начнет действовать со следующего сезона. Итальянцы взяли пример с Испании, и вместо одного матча будут разыгрывать трофей в формате «финала четырех».

Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала и будет проходить в Саудовской Аравии, с которой практически согласован контракт на шесть лет. В Суперкубке будут принимать участие чемпион и вице-чемпион Серии А, а также оба финалиста Кубка Италии.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является «Интер», который в январе в Саудовской Аравии обыграл «Милан» 3:0.