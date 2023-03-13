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Италия
13 марта 2023, 20:31 |
365
0

ОФИЦИАЛЬНО. Суперкубок Италии будут проводить в формате «финала четырех»

Взяли пример с Испании

13 марта 2023, 20:31 |
365
0
ОФИЦИАЛЬНО. Суперкубок Италии будут проводить в формате «финала четырех»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня во время заседания клубов Серии А был утвержден новый формат Суперкубка Италии, который начнет действовать со следующего сезона. Итальянцы взяли пример с Испании, и вместо одного матча будут разыгрывать трофей в формате «финала четырех».

Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала и будет проходить в Саудовской Аравии, с которой практически согласован контракт на шесть лет. В Суперкубке будут принимать участие чемпион и вице-чемпион Серии А, а также оба финалиста Кубка Италии.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является «Интер», который в январе в Саудовской Аравии обыграл «Милан» 3:0.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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