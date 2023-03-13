Англия13 марта 2023, 19:50 |
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Джейми РЕДНАПП: «Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале»
Экс-игрок сборной Англии – о трансфере Михаила Мудрика
13 марта 2023, 19:50 |
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Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп считает, что подписание «Арсеналом» Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика может оказаться очень удачным:
«Троссард – отличный трансфер. Кто знает, как бы играл Мудрик в «Арсенале». Многие болельщики «Арсенала» были огорчены, что клуб не потратился на Михаила, но Троссард готов к АПЛ».
В субботу Мудрик отличился своим первым ассистом в составе «Челси» в матче с «Лестером» (победа 3:1).
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Комментарии 4
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С Мудрыком,перемудрили 😂
Он бы там не играл никогда. Из-за уфимского Зинченко. Миша такого не понимает (Источник).
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