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  4. Джейми РЕДНАПП: «Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале»
Англия
13 марта 2023, 19:50 |
1248
4

Джейми РЕДНАПП: «Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале»

Экс-игрок сборной Англии – о трансфере Михаила Мудрика

13 марта 2023, 19:50 |
1248
4
Джейми РЕДНАПП: «Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Реднапп

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп считает, что подписание «Арсеналом» Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика может оказаться очень удачным:

«Троссард – отличный трансфер. Кто знает, как бы играл Мудрик в «Арсенале». Многие болельщики «Арсенала» были огорчены, что клуб не потратился на Михаила, но Троссард готов к АПЛ».

В субботу Мудрик отличился своим первым ассистом в составе «Челси» в матче с «Лестером» (победа 3:1).

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Джейми Реднапп Михаил Мудрик Леандро Троссард Арсенал Лондон Челси
Источник Football London
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Сан Саныч
С Мудрыком,перемудрили 😂
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0
Springfield
Он бы там не играл никогда. Из-за уфимского Зинченко. Миша такого не понимает (Источник).
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-4
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