Джейми РЕДНАПП: «Кто знает, как бы играл Мудрик в Арсенале»

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп считает, что подписание «Арсеналом» Леандро Троссарда вместо Михаила Мудрика может оказаться очень удачным:

«Троссард – отличный трансфер. Кто знает, как бы играл Мудрик в «Арсенале». Многие болельщики «Арсенала» были огорчены, что клуб не потратился на Михаила, но Троссард готов к АПЛ».

В субботу Мудрик отличился своим первым ассистом в составе «Челси» в матче с «Лестером» (победа 3:1).