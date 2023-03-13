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Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 18:26 | Обновлено 13 марта 2023, 18:28
1367
4

УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»

Суд отстранил главу УАФ от своей должности

13 марта 2023, 18:26 | Обновлено 13 марта 2023, 18:28
1367
4
УАФ: «Павелко продолжит исполнять свои обязанности»
УАФ. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально прокомментировала решение Печерского суда отстранить Андрея Павелко от должности главы УАФ на два месяца:

«Информация об отстранении от занимаемой должности президента УАФ Андрея Павелко не соответствует действительности.

Сегодня состоялось заседание по «продлению» срока действия временного «отстранения» президента УАФ Андрея Павелко от должности. Суд «продлил» такой срок до 13 мая.

Однако продолжение de-jure и de-facto не произошло.

Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу. Поскольку судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому сейчас такое решение не вступило в силу. Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, обжаловали предварительные решения суда и сегодня продолжают выполнять свои должностные обязанности. Апелляционное разбирательство продолжается.

Вместе с тем прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Павло Павленко
Якщо не посадять до в'язниці цього злодія , це буде як плювок в души усіх вболівальників України.
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+5
Gargantua
и плевать на всех он хотел с высокой колокольни
разыгрывается 40 млн за ЛЧ, человек резонно рассчитывает на свой процент
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+1
Pedro
До поки все не уляжиться, а там
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0
20052011
Здорово высказался "Павло Павленко". Только плевать в души, для этой кодлы у власти, это запросто.
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0
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Теннис
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