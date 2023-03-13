Франция13 марта 2023, 18:08 | Обновлено 13 марта 2023, 18:36
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Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ
Бразильский форвард не собирается покидать клуб
13 марта 2023, 18:08 | Обновлено 13 марта 2023, 18:36
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Бразильский форвард Неймар не собирается покидать «ПСЖ» и хочет завершить карьеру в парижском клубе. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
Напомним, недавно Неймар перенес операцию на колене и в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, когда перешел из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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