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Франция
10 марта 2023, 14:32 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
369
0

Неймар перенес операцию на колене

Операция состоялась в Дохе

10 марта 2023, 14:32 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
369
0
Неймар перенес операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Сегодня утром в Дохе форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию на правом колене. Об этом сообщают французские СМИ.

Решение о проведении операции было принято в связи с частыми травмами бразильского форварда в последние годы. Восстановление Неймара займет 3 – 4 месяца, поэтому, как и сообщалось ранее, 31-летний бразилец в нынешнем сезоне больше не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Неймар ПСЖ травма операция на колене
Источник L'Equipe
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