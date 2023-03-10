Франция10 марта 2023, 14:32 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
369
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Неймар перенес операцию на колене
Операция состоялась в Дохе
10 марта 2023, 14:32 | Обновлено 10 марта 2023, 14:39
369
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Сегодня утром в Дохе форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию на правом колене. Об этом сообщают французские СМИ.
Решение о проведении операции было принято в связи с частыми травмами бразильского форварда в последние годы. Восстановление Неймара займет 3 – 4 месяца, поэтому, как и сообщалось ранее, 31-летний бразилец в нынешнем сезоне больше не сыграет.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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