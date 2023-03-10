Неймар перенес операцию на колене

Сегодня утром в Дохе форвард «ПСЖ» Неймар перенес операцию на правом колене. Об этом сообщают французские СМИ.

Решение о проведении операции было принято в связи с частыми травмами бразильского форварда в последние годы. Восстановление Неймара займет 3 – 4 месяца, поэтому, как и сообщалось ранее, 31-летний бразилец в нынешнем сезоне больше не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.