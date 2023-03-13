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  4. Карло НИКОЛИНИ: «Днепр-1 отклонил предложение по Довбику на 15 миллионов»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 17:35 |
674
0

Карло НИКОЛИНИ: «Днепр-1 отклонил предложение по Довбику на 15 миллионов»

Правда, функционер не уточнил, кто сделал это предложение

13 марта 2023, 17:35 |
674
0
Карло НИКОЛИНИ: «Днепр-1 отклонил предложение по Довбику на 15 миллионов»
shakhtar.com. Карло Николини

Помощник спортивного директора «Шахтера» Карло Николини в интервью итальянским журналистам поделился мнением о способностях и потенциале ключевого форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

«Довбик – отличный нападающий, он может хорошо проявить себя в Италии, он отлично играет головой и бьет с левой ноги. Он может хорошо проявить себя как нападающий и как вингер, но «Днепр-1» уже отклонил предложение по нему на 15 миллионов. Многие делают ставку на его трансфер», - сказал Николини.

Ранее Николини заявлял, что если бы не полномасштабная фаза российско-украинской войны, то «Шахтер» играл бы в полуфинале Лиги чемпионов.

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Карло Николини Днепр-1 Артем Довбик Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Firenzeviola.it
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