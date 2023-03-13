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  4. ФОТО. Минай и Александрия почтили память Героя Украины Мациевского
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 17:17 | Обновлено 13 марта 2023, 17:22
386
0

ФОТО. Минай и Александрия почтили память Героя Украины Мациевского

В домашнем для закарпатцев матче УПЛ

13 марта 2023, 17:17 | Обновлено 13 марта 2023, 17:22
386
0
ФОТО. Минай и Александрия почтили память Героя Украины Мациевского
UA-Футбол/Александр Приходько. ФК Минай

Семнадцатый тур чемпионата Украины начался матчем в Минае, где местная команда принимала в гостях «Александрию». Итог игры – ничья 1:1.

Примечательно, что команды перед началом матча почтили память Героя Украины Александра Мациевского, выйдя на матч в экипировке с изображением Героя.

Олександр Приходько, UA-Футбол. ФК Александрия

Отметим, что Александр Мациевский – защитник Украины, который был расстрелян россиянами после провозглашенного лозунга «Слава Украине». После того, как видео казни было обнародовано, Героя идентифицировали, а затем Президент Украины Владимир Зеленский наградил его соответствующим званием.

Александр Мациевский был солдатом роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады Сил ТрО. У него не было опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения он пошел добровольцем в состав бригады, защищавшей Черниговскую область. В ноябре 2022 года его подразделение было переброшено в район города Бахмут на Донбассе, где он выполнял задания около месяца.

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Минай Минай - Александрия Александрия Александр Мациевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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