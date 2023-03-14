Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ассист и отмененный гол Мудрика

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик совершил первое результативное действие в составе «Челси».

Команда украинца побеждает в третьем матче подряд, имея две победы подряд в АПЛ. Можно уже потихоньку говорить о возможном выходе из кризиса команды Грэма Поттера. Команда английского наставника не только одержала три победы подряд, но пропустила только один гол.

Поттер провел ротацию после непростого матча 1/8 Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Место в старте получил Мудрик, который до этого три игры провел в запасе. Украинец воспользовался своим шансом сполна – отдал первую голевую передачу за новый клуб. Гол и предголевой пас украинца были отменены из-за VAR.



Михаил не только действовал привычно на фланге, но и активно смещался в центр. Тройка игроков атаки Хаверц, Феликс, Мудрик своими перемещениями изрядно запутала соперника. Нашего соотечественника можно было также увидеть в роли ложной девятки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинец мог забивать второй гол своей команды, но так и не дождался паса от Жоау Феликса, который решил сам завершать атаку и попал в штангу, хотя мог покатить на пустые ворота Мудрику. Далее игрок сборной Украины отдал предголевой пас на Рубена Лофтуса-Чика, прострелившего на Феликса. Но гол португальца был отменен из-за минимального офсайда.

На этом проблемы Мудрика с VAR не завершились. Михаил забил гол после отличной разрезной передачи Энцо Фернандеса, но мяч был снова отменен из-за офсайда.



Через несколько минут украинец записал на свой счет ассист. Михаил головой, как центрфорвард, сбросил мяч под удар Матео Ковачичу. Игрок сборной Хорватии поставил точку в матче. Первое результативное действие Мудрик за «Челси» совершил благодаря не скорости или технике, а игре головой и выбранной позиции.

«Челси» так и остался на десятой позиции, и до зоны Лиги чемпионов – 11 очков.

Легкая победа Арсенала

Лидер турнирной таблицы «Арсенал» не имел никаких проблем в лондонском дерби против «Фулхэма». Команда Александра Зинченко решила судьбу поединка еще в первом тайме, забив сопернику три безответных гола. Такой результат продержался до завершения матча.

Один из лидеров сборной Украины Зинченко вышел в стартовом составе на позиции левого защитника. В первом тайме активно помогал с продвижением и контролем мяча на чужой половине поля. Во втором тайме не всегда справлялся с защитными функциями, потому был заменен за 18 минут до завершения игры.

Команда украинца продолжает лидировать в АПЛ, опережая «МС» на 5 очков.

Команда Миколенко покинула зону вылета

«Эвертон» одолел «Брентфорд» благодаря голу на 30-й секунде игры. Игрок сборной Украины Виталий Миколенко провел на поле 4 минуты компенсированного времени. Бывший футболист «Динамо» только вернулся после болезни, поэтому пока не был готов к игре.

Победа позволила «ирискам» покинуть зону вылета.

Коваленко помог победить Интер

Настоящей сенсацией стала победа «Специи» над «Интером» в чемпионате Италии. Один из аутсайдеров чемпионата победил вторую команду Серии А – 2:1. За хозяев первый гол забил сын Паоло Мальдини – Даниэль.

«Специя» вышла вперед в первом тайме. Под конец матча команды обменялись голами.

Украинец Виктор Коваленко вышел на поле в середине второго тайма. Бывший игрок «Шахтера» заработал пенальти в конце встречи при ничейном счете, с которого «Специя» забила победный гол. Коваленко только набирает форму после травмы, поэтому может рассчитывать на выходы на замену по ходу игры.

Победа позволила «Специи» оторваться от зоны вылета на 5 очков.



Украинское дерби во Франции

В Лиге 1 состоялся матч между командами украинцев. «Марсель» принимал «Страсбург». Команда Руслана Малиновского борется за медали, а клуб Эдуарда Соболя стремится сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Хозяева остались в меньшинстве в первом тайме после удаления защитника Леонардо Балерди за фол последней надежды. Но это не помешало Марселю к 88-й минуте побеждать 2:0. Но удержать победу команда Игоря Тудора так и не смогла. Жан-Юд Аолу в самом конце встречи сделал дубль и спас матч для «Страсбурга».



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (справа)

Малиновский вышел в стартовом составе команды и был заменен в конце игры. Помог своей команде открыть счет. Его удар со штрафного отразил голкипер гостей, но первым на добивании был защитник Шансель Мбемба. Не всегда удачно действовал на оборону. Одна из потерь у Руслана имела все шансы завершиться пропущенным голом.



Соболь остался в запасе, уступив место в составе опытному Томасу Делену, не игравшему с ноября из-за травмы. Украинец вышел на поле в середине второго тайма для усиления атаки. Пытался заработать пенальти, но получил только желтую за симуляцию.

«Марсель» уже на 10 очков отпустил лидера ПСЖ и имеет только два очка отрыва от третьего «Ланса». Одно очко позволило «Страсбургу» подняться из зоны вылета благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Цыганков прервал свою результативную серию

«Жирона» закрывала тур домашним матчем против «Атлетико» Мадрид. Игра получилась не очень зрелищной, с минимальным количеством голевых моментов. В первом тайме «матрасники» имели два момента у Мемфиса Депая.

После перерыва уже у хозяев были свои моменты. Самым острым в составе «Жироны» был Виктор Цыганков. Сначала украинец эффектно обыграл защитника гостей, но не смог пробить с острого угла Яна Облака. Затем отдал две острые передачи в штрафной соперника на партнеров, но они забить тоже не смогли. К концу основного времени был заменен.

Цыганков прервал свою результативную серию из трех матчей, где он совершал ассисты.

Судьбу поединка решил гол Альваро Мораты. Испанский нападающий отличился после углового в добавленное к матчу время. Арбитры долго проверяли гол на офсайд, но засчитали. В равной игре «Жирона» осталась без очков.

Поражение от «Атлетико» стало вторым подряд для «Жироны». Команда украинца опустилась на 12-е место. До зоны вылета – 4 очка.

Сергей ТИЩЕНКО