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  4. Георгий СУДАКОВ: «С Фейеноордом будет в десять раз сложнее»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 14:19 | Обновлено 13 марта 2023, 14:29
202
1

Георгий СУДАКОВ: «С Фейеноордом будет в десять раз сложнее»

Хавбек «Шахтера» – о разгромной победе над «Кривбассом»

13 марта 2023, 14:19 | Обновлено 13 марта 2023, 14:29
202
1
Георгий СУДАКОВ: «С Фейеноордом будет в десять раз сложнее»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал разгромную победу над «Кривбассом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– Георгий, поздравляем с победой и забитым мячом! Несмотря на усталость команда выглядела очень хорошо. Насколько сложным получился поединок?
– Наверное, до гола очень сложно давался матч, но мы играли великолепно. Все забыли об усталости, были максимально настроены и понимали, что в случае победы мы выходим на первое место - наше место, где мы и должны быть всегда. Думаю, результат сегодня был максимально закономерным.

– Как на этот матч вас настраивал главный тренер?
– Мне кажется, что нас даже не нужно было настраивать - все понимали, что это за матч. Прежде всего за три очка в чемпионате. «Днепр-1» уступил «Динамо», и мы понимали, что нам нужна только победа. После того как мы преодолели такой довольно тяжелый путь, то для победы было важно прежде всего психологически настроиться. Так оно и произошло: мы вышли, на 100 процентов отдались - и вот такой результат.

– Ты забил очень крутой гол. Отрабатывал на тренировках?
– Да, конечно, отрабатывал на сборах в Турции. А сейчас у нас почти нет тренировок, только восстановление, поэтому трудно работать над этим. Но всегда держал такие удары в голове и надеюсь, что будет больше таких голов.

– «Днепр-1» уступил «Динамо». Становится ли сейчас борьба за чемпионство в разы интереснее?
– Да, конечно. Но, как я уже сказал, мы на первом месте - там, где должны быть. Сейчас будет намного легче играть: когда ты на первом месте, а другие - уже за тобой, когда тебе никого не нужно догонять. Пусть теперь нас догоняют, а нам главное - не терять свои очки. И я надеюсь, что решится все в борьбе.

– Впереди у команды вновь сложная дорога и очень важный матч с «Фейеноордом». Какие ожидания от игры в Роттердаме?
– Сейчас очень сложно об этом говорить. Наверное, уже завтра доедем и перестроимся на «Фейеноорд». Нужно будет хорошо восстановиться, потому что сегодня было тяжело. Но мы понимаем, что на выезде с «Фейеноордом» будет в десять раз сложнее, поэтому прежде всего следует восстановиться - психологически и физически.

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Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Алексей Петров
У Фейенорда неожиданно вчера был очень сложный матч против аутсайдера, так что голландцы будут тоже уставшие. Шансы есть и они не нулевые, главное стартовый натиск выдержать и взять мяч под контроль
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