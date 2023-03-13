Украина. Первая лига13 марта 2023, 14:02 |
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Днепр-1 объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch
Титульный спонсор днепровского клуба попал под санкции СНБО
13 марта 2023, 14:02 |
806
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Футбольный клуб «Днепр-1» сообщил о прекращении сотрудничества с попавшим под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) титульным партнером клуба компанией Parimatch.
«СК «Днепр-1» заявляет о расторжении договора с компанией ООО ПАРИМАТЧ, которая накануне объявила о прекращении деятельности в Украине».
В июле 2021 года Parimatch cтал первым титульним спонсором «Днепра-1» в истории клуба.
В прошлом матче УПЛ против «Динамо» «Днепр-1» заклеил логотип Parimatch на футболках.
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