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  4. Днепр-1 объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch
Украина. Первая лига
13 марта 2023, 14:02 |
806
0

Днепр-1 объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch

Титульный спонсор днепровского клуба попал под санкции СНБО

13 марта 2023, 14:02 |
806
0
Днепр-1 объявил о прекращении сотрудничества с Parimatch
ФК Днепр-1

Футбольный клуб «Днепр-1» сообщил о прекращении сотрудничества с попавшим под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) титульным партнером клуба компанией Parimatch.

«СК «Днепр-1» заявляет о расторжении договора с компанией ООО ПАРИМАТЧ, которая накануне объявила о прекращении деятельности в Украине».

В июле 2021 года Parimatch cтал первым титульним спонсором «Днепра-1» в истории клуба.

В прошлом матче УПЛ против «Динамо» «Днепр-1» заклеил логотип Parimatch на футболках.

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спонсоры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Parimatch СКМ СНБО Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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