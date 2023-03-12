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  4. ФОТО. Днепр-1 заклеил логотип Parimatch на футболках на игру с Динамо
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 15:10 |
2304
3

ФОТО. Днепр-1 заклеил логотип Parimatch на футболках на игру с Динамо

Титульный спонсор днепровского клуба попал под санкции СНБО

12 марта 2023, 15:10 |
2304
3
ФОТО. Днепр-1 заклеил логотип Parimatch на футболках на игру с Динамо
УПЛ

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заклеил логотип своего титульного спонсора Parimatch на футболках, в которых игроки команды вышли на матч 17-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых есть и Parimatch.

В июле 2021 года Parimatch cтал первым титульним спонсором «Днепра-1» в истории клуба.

Поединок 17-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» – «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу игровая форма СНБО Parimatch
Источник Sport.ua
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Днепр-1 заклеил логотип БК ПМ и в то же время канал ФутболХАБ, на котором транслировался матч Днепр-1, весь матч рекламировал БК ПМ. Вот такая клоунада
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+6
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zhyr
А як там ТаТоТаке? Співаковський розказував " я їм подзвонив і вони запевнили, що все ок"))) 
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+1
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