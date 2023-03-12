ФОТО. Днепр-1 заклеил логотип Parimatch на футболках на игру с Динамо

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» заклеил логотип своего титульного спонсора Parimatch на футболках, в которых игроки команды вышли на матч 17-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых есть и Parimatch.

В июле 2021 года Parimatch cтал первым титульним спонсором «Днепра-1» в истории клуба.

Поединок 17-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» – «Динамо» завершился со счетом 1:0 в пользу киевского клуба.