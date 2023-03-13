Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сильные команды играют при любых условиях»

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал разгромную победу над «Кривбассом» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

– С победой! Счет 3:0 отражает преимущество над оппонентом?

– Да, считаю, мы уверенно переиграли соперника, без шансов. Даже не могу вспомнить какой-то момент у них, только один удар был, кажется. Сегодня все вышли в хорошем настроении, поэтому есть справедливая победа и закономерный счет.

– Как удалось восстановиться после сложной дороги?

– Поспали немного. Основным было - сдержать эмоции и не распыляться на жалобы. Сильные команды играют при любых условиях, а у нас есть достаточно футболистов, которые могут заменить и помочь. Ребята вышли, мы прибавили и забили еще. Мы - команда, и чтобы стать чемпионами, нужно уметь проходить через такие тяжелые ситуации, как была сейчас. На этом этапе мы хорошо справляемся.

– В чем главное отличие между двумя таймами, почему именно после перерыва удалось реализовать моменты?

– В первом тайме мы имели возможности, но не получалось забить. Мы владели преимуществом весь матч, просто удалось забить только во втором тайме. А после великолепного гола Жоры мы почувствовали больше уверенности, потому что нам нужна была только победа. Пропустив, «Кривбасс» раскрылся, и два последних мяча мы забили, когда оборона соперника была не такой плотной.