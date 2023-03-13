Барселона продлит контракт с Хави до 2026 года

Руководство «Барселоны» намерено продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хави. Каталонский клуб предложит Хави продлить контракт до 2026 года.

По информации источника, Хави счастлив работать в каталонском клубе, поэтому примет предложение.

В нынешнем сезоне «Барселона» под руководством Хави лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и выиграла Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что УЕФА может оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов.