Испания13 марта 2023, 13:31 |
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Барселона продлит контракт с Хави до 2026 года
Обе стороны довольны сотрудничеством
13 марта 2023, 13:31 |
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Руководство «Барселоны» намерено продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хави. Каталонский клуб предложит Хави продлить контракт до 2026 года.
По информации источника, Хави счастлив работать в каталонском клубе, поэтому примет предложение.
В нынешнем сезоне «Барселона» под руководством Хави лидирует в турнирной таблице Ла Лиги и выиграла Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что УЕФА может оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов.
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