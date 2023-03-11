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Испания
11 марта 2023, 01:59 | Обновлено 11 марта 2023, 02:10
322
0

УЕФА может оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов

Каталонскому клубу грозят санкции

11 марта 2023, 01:59 | Обновлено 11 марта 2023, 02:10
322
0
УЕФА может оставить Барселону за бортом Лиги чемпионов
УЕФА

Европейский футбольный союз может вынести наказание испанской «Барселоне» по так называемому «делу Негрейры». В Ньоне могут пойти на такой шаг, так как действия каталонского клуба имеют репутационный ущерб для Лиги чемпионов.

Согласно решению УЕФА, «Барселона» может получить бан на один сезон на участие в еврокубках – в ее случае, речь идет о Лиге чемпионов. Чтобы такой вердикт был принят, даже не будет необходимо решение суда.

Как известно, «Барселона» получила обвинения в коррупции из-за выплат, которые клуб с 2011 по 2018 год проводил для компании, которой владел на тот момент вице-президент Судейского комитета Испании Хосе Мария Негрейра.

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Источник AS
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