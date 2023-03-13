Украина. Премьер лига13 марта 2023, 11:58 |
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В Черноморце стал вакантным пост главы селекционной службы
Занимаемую должность оставил Кирилл Ковальчук
13 марта 2023, 11:58 |
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36-летний Кирилл Ковальчук покинул пост руководителя селекционной службы футбольного клуба «Черноморец».
Пресс-служба одесского клуба сообщает, что бывший футболист команды пошел на такой шаг, чтобы сконцентрироваться на работе в клубной структуре по подготовке молодых футболистов.
Ковальчук возглавлял селекционную службу одесского «Черноморца» с лета 2022 года.
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