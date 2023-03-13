В Черноморце стал вакантным пост главы селекционной службы

36-летний Кирилл Ковальчук покинул пост руководителя селекционной службы футбольного клуба «Черноморец».

Пресс-служба одесского клуба сообщает, что бывший футболист команды пошел на такой шаг, чтобы сконцентрироваться на работе в клубной структуре по подготовке молодых футболистов.

Ковальчук возглавлял селекционную службу одесского «Черноморца» с лета 2022 года.