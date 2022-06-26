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Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 22:42 | Обновлено 26 июня 2022, 23:18
856
0

Известный экс-футболист возглавил селекционную службу Черноморца

Кирилл Ковальчук будет заниматься скаутингом среди перспективных игроков

26 июня 2022, 22:42 | Обновлено 26 июня 2022, 23:18
856
0
Известный экс-футболист возглавил селекционную службу Черноморца
ФК Черноморец Одесса. Кирилл Ковальчук

Бывший футболист «Черноморца» Кирилл Ковальчук возглавил селекционную службу одесского клуба.

Как сообщает пресс-служба одесситов, 26 июня Ковальчук вошел в менеджмент клуба.

Кирилл будет развивать работу академии «Черноморца» и заниматься скаутингом среди перспективных украинских игроков.

В одесском клубе пожелали Кириллу успехов в составе тренерского штаба «Черноморца» под руководством Романа Григорчука.

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Кирилл Ковальчук Черноморец Одесса селекция
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Источник ФК Черноморец
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