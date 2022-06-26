Украина. Премьер лига26 июня 2022, 22:42 | Обновлено 26 июня 2022, 23:18
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Известный экс-футболист возглавил селекционную службу Черноморца
Кирилл Ковальчук будет заниматься скаутингом среди перспективных игроков
26 июня 2022, 22:42 | Обновлено 26 июня 2022, 23:18
856
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Бывший футболист «Черноморца» Кирилл Ковальчук возглавил селекционную службу одесского клуба.
Как сообщает пресс-служба одесситов, 26 июня Ковальчук вошел в менеджмент клуба.
Кирилл будет развивать работу академии «Черноморца» и заниматься скаутингом среди перспективных украинских игроков.
В одесском клубе пожелали Кириллу успехов в составе тренерского штаба «Черноморца» под руководством Романа Григорчука.
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