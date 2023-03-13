Жена Пятова – Вернидубу: «Навалял Шахтер Кривбассу по заслуге»

Жена украинского голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия Пятова высказалась в сторону главного тренера «Вереса» Юрия Вернидуба:

«Оооо, вот грязи развели... Человечность должна быть и на войне, и в спорте, и нельзя смешивать друг с другом!

Навалял «Шахтер» «Кривбассу» по заслуге, несите достойно проигрыш, а не бейте себя в грудь, какие вы герои, и какие «нытики» игроки «Шахтера».

А я, как жена футболиста, действительно знаю их тайминг».

После поединка 17-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Шахтер» (0:3) Вернидуб заявил, что игроки «Шахтера» очень странно себя ведут и не понял наставника «горняков» Йовичевича, который отказался жать ему руку.