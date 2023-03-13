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  4. Жена Пятова – Вернидубу: «Навалял Шахтер Кривбассу по заслуге»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 12:10 | Обновлено 13 марта 2023, 13:32
2773
8

Жена Пятова – Вернидубу: «Навалял Шахтер Кривбассу по заслуге»

Юлия Пятова резко высказалась в сторону главного тренера криворожского клуба

13 марта 2023, 12:10 | Обновлено 13 марта 2023, 13:32
2773
8
Жена Пятова – Вернидубу: «Навалял Шахтер Кривбассу по заслуге»
Instagram

Жена украинского голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия Пятова высказалась в сторону главного тренера «Вереса» Юрия Вернидуба:

«Оооо, вот грязи развели... Человечность должна быть и на войне, и в спорте, и нельзя смешивать друг с другом!

Навалял «Шахтер» «Кривбассу» по заслуге, несите достойно проигрыш, а не бейте себя в грудь, какие вы герои, и какие «нытики» игроки «Шахтера».

А я, как жена футболиста, действительно знаю их тайминг».

После поединка 17-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Шахтер» (0:3) Вернидуб заявил, что игроки «Шахтера» очень странно себя ведут и не понял наставника «горняков» Йовичевича, который отказался жать ему руку.

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Юрий Вернидуб Игор Йовичевич Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Пятов Юлия Пятова
Источник Instagram
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Комментарии 8
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fitnes_sports066
А то мужики без женщин не разберутся? Лавры ", ширинки" не дают ей покоя явно
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+10
Mike000000
Клуша
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+10
Justin_Bieber15
Иногда лучше промолчать, чтобы не показаться тупой, чем что-то сказать и подтвердить это
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+6
romario1501
Ще треба було фотку чоловіка з лугандонами запостити
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+5
supernik
Це ж треба, щоб дружина коментувала, та ще й Вернедуба судила. Вари борщ(якщо вмієш) і не лізь туди - де без тебе розберуться. 
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+1
ZloyDeda
Ну що і слід було закріпити: що футболісти сахталя, їх дружини - це повне
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0
xvalenok02
Лучше лишний раз промолчать(не писать) и не выглядеть хамом (если не сказать хуже), чем оскорблять женщину.
Но динамофилам этого не понять.
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-6
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