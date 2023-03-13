Жена Пятова – Вернидубу: «Навалял Шахтер Кривбассу по заслуге»
Юлия Пятова резко высказалась в сторону главного тренера криворожского клуба
Жена украинского голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова Юлия Пятова высказалась в сторону главного тренера «Вереса» Юрия Вернидуба:
«Оооо, вот грязи развели... Человечность должна быть и на войне, и в спорте, и нельзя смешивать друг с другом!
Навалял «Шахтер» «Кривбассу» по заслуге, несите достойно проигрыш, а не бейте себя в грудь, какие вы герои, и какие «нытики» игроки «Шахтера».
А я, как жена футболиста, действительно знаю их тайминг».
После поединка 17-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Шахтер» (0:3) Вернидуб заявил, что игроки «Шахтера» очень странно себя ведут и не понял наставника «горняков» Йовичевича, который отказался жать ему руку.
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