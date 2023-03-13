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Англия
13 марта 2023, 09:26 | Обновлено 13 марта 2023, 09:42
682
0

Арсенал с Зинченко и ПСЖ – лидеры Европы по показателю топ-бомбардиров

Лондонский и парижский клубы вне конкуренции

13 марта 2023, 09:26 | Обновлено 13 марта 2023, 09:42
682
0
Арсенал с Зинченко и ПСЖ – лидеры Европы по показателю топ-бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, и парижский «ПСЖ» являются единственными командами среди топ-10 европейских футбольных лиг, у которых есть в составе по три футболиста, забивших 10 и более голов в национальном чемпионате текущего сезона.

У «канониров», которые лидируют в АПЛ, по 10 голов забили капитан команды Мартин Эдегор и английский нападающий Букайо Сака. А у Габриэла Мартинелли на счету 12 забитых мячей.

У «ПСЖ» в тройку лучших бомбардиров входят нападающие Килиан Мбаппе, у которого 19 голов, а также Неймар и Лионель Месси, отличившиеся по 13 раз. Парижане, как и лондонцы, также лидируют в своем национальном чемпионате.

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Источник Opta
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