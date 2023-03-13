Испания13 марта 2023, 09:06 | Обновлено 13 марта 2023, 09:07
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Рекордный минимализм. Барселона отметилась клубным достижением
Каталонский клуб переписал историю
13 марта 2023, 09:06 | Обновлено 13 марта 2023, 09:07
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В воскресенье, 12 марта, в 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.
«Блауграна» одержала третью подряд сухую победу. Ранее она победила мадридский «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании и «Валенсию» (1:0) в Ла Лиге.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла с минимальным счетом уже в 9-й раз, что является рекордом клуба. Рекорд Ла Лиги по данному показателю – 11 побед в сезоне.
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