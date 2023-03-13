Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекордный минимализм. Барселона отметилась клубным достижением
Испания
13 марта 2023, 09:06 | Обновлено 13 марта 2023, 09:07
723
0

Рекордный минимализм. Барселона отметилась клубным достижением

Каталонский клуб переписал историю

13 марта 2023, 09:06 | Обновлено 13 марта 2023, 09:07
723
0
Рекордный минимализм. Барселона отметилась клубным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 марта, в 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.

«Блауграна» одержала третью подряд сухую победу. Ранее она победила мадридский «Реал» (1:0) в полуфинале Кубка Испании и «Валенсию» (1:0) в Ла Лиге.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла с минимальным счетом уже в 9-й раз, что является рекордом клуба. Рекорд Ла Лиги по данному показателю – 11 побед в сезоне.

По теме:
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Жирона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Севилья ушла из зоны вылета, Вильярреал и Бетис поделили очки
Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу рекорд Атлетик - Барселона
Источник Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
Футбол | 13 марта 2023, 06:17 4
ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации с трансферами

Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Футбол | 12 марта 2023, 23:40 1
Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя

Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте

Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Бокс | 12.03.2023, 18:40
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2023, 05:33
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
WhоScored: Малиновский среди лучших, Соболь – худший
Футбол | 13.03.2023, 08:09
WhоScored: Малиновский среди лучших, Соболь – худший
WhоScored: Малиновский среди лучших, Соболь – худший
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свёнтек завершит сотрудничество с компанией, которая вернулась на рынок рф
Свёнтек завершит сотрудничество с компанией, которая вернулась на рынок рф
11.03.2023, 19:27 4
Теннис
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
12.03.2023, 15:15 11
Бокс
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
11.03.2023, 18:53 40
Футбол
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 74
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.03.2023, 22:00 1
Биатлон
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
11.03.2023, 20:01
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
12.03.2023, 18:28 59
Футбол
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
11.03.2023, 20:36 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности