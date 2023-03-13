WhоScored: Малиновский среди лучших, Соболь – худший

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов в матче 27-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Страсбург», который завершился вничью 2:2.

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский получил за поединок 7,5 балла. Он вошел в топ-4 своей команды.

Украинец провел на поле 81 минуту. За это время он нанес по воротам 3 удара (1 точно и 2 мимо), совершил 3 удачные обводки при 3 попытках, сделал 54 касания мяча, отдал 22 точные передачи из 32 (69%), выиграл 2 верховые дуэли из 4-х, заработал 3 фола, 1 раз вынес мяч и трижды его отобрал.

В свою очередь, защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь удостоен оценки 6,0 балла. Это худший показатель в команде.

Украинец, выйдя на замену, отыграл 28 минут. Он получил предупреждение за симуляцию в штрафной провансальцев, 1 раз сфолил, сделал 17 касаний мяча и отдал 15 точных передач из 15-ти (100%). Больше никаких игровых действий у Соболя не было.