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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный день для Арсенала»
Англия
13 марта 2023, 07:52 | Обновлено 13 марта 2023, 07:58
765
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный день для Арсенала»

Украинец – о победе «Арсенала» над «Фулхэмом»

13 марта 2023, 07:52 | Обновлено 13 марта 2023, 07:58
765
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный день для Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы команды над «Фулхэмом» (3:0) в 27-м туре английской Премьер-лиги. Игрок в своем Инстаграме разместил эмоциональный пост.

«Фулхэм – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, потому, очевидно, хорошо подготовились.

Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для «канониров». Ну-ка продолжать.

Это был хороший урок для нас против «Борнмута». Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии», – рассказал Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Фулхэм Фулхэм - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Арсенал Лондон
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Alex Suz
Забей хоть.один гол увася
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