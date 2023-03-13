Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный день для Арсенала»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы команды над «Фулхэмом» (3:0) в 27-м туре английской Премьер-лиги. Игрок в своем Инстаграме разместил эмоциональный пост.

«Фулхэм – очень хорошая команда. Они хорошо играли в этом сезоне, особенно дома. Мы знали, что они опасны, потому, очевидно, хорошо подготовились.

Я считаю, что наша игра в первом тайме была достаточно хорошей – мы контролировали почти все, что касается мяча и вне его. Это очень важные три очка, чистый матч. Идеальный день для «канониров». Ну-ка продолжать.

Это был хороший урок для нас против «Борнмута». Мы проанализировали игру, которую мы сделали хорошо, что мы сделали плохо. Это футбол, понимаете? Мы люди и совершаем ошибки, и важно думать о следующем действии», – рассказал Зинченко.