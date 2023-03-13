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  4. ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 06:17 | Обновлено 13 марта 2023, 06:34
952
0

ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации с трансферами

13 марта 2023, 06:17 | Обновлено 13 марта 2023, 06:34
952
0
ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации с трансферами легионеров украинских клубов:

«Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и о некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами. Вы же в курсе этой ситуации. ФИФА выпустила Annex 7, разрешив уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы всех в рассрочку брали. А это десятки миллионов долларов.

Естественно, продав Мудрика, мы можем рассчитаться с клубами. Ведь с одной стороны ФИФА забрала у нас футболистов, а с другой никто не сказал нам, что за эти долги мы рассчитываться не будем. Нет. Клубы пишут, подают в ФИФА на нас. И ФИФА возвращается к нам, назначает арбитров, пытаются вести с нами переговоры по этим долгам.

Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

И сейчас получается, что у нас есть один судовой процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в том числе, футбольным нормам. Мы в суде все показали.

Но просто в СAS у ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА становится над законом.

Чтобы вы понимали. Если вы судитесь в CAS – например, футболист против клуба, – назначается трое судей. Одна сторона назначает судью, вторая также, а президент назначается двумя судьями, которых выбрали стороны. У президента право вето на все моменты, он глава судебного органа.

Но когда появляется ФИФА, как одна из сторон процесса, главного судью назначает CAS. А чтобы вы понимали, 80% дохода СAS идет от ФИФА, они контролируют полностью CAS, в наблюдательном совете которого сидят представители ФИФА. Как думаете, какого президента они назначат? Лояльного к ФИФА.

Поэтому выиграть невозможно. Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что то, что они сделали, – это просто обворовывание украинских клубов. И это не толерантная позиция во время войны. Когда весь цивилизованный мир нас поддерживает, а такая всем известная организация нас топит.

Более того, они не выходят на контакты, не помогают никаким образом. Хорошо, вы здесь забираете [футболистов], но с долгами тогда разберитесь. Идите к тем клубам, которым мы должны, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.

На следующей недели мы подаем в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст, будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но вот этот судейский корпус, созданный в СAS, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – это орган, который стоит над государствами. Туда нереально достучаться, чтобы они приняли нормальное решение. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами. Продлит ли ФИФА действие этого правила? Никто не знает, какое решение примет ФИФА, все будет зависеть от этого.

УАФ сейчас работает над тем, чтобы привезти ЧМ в Украину. С кем они работают? С ФИФА. Они ж не могут с одной стороны их убивать, а с другой просить чемпионат мира. С точки зрения цели, которую УАФ хочет достигнуть, я их понимаю. С точки зрения самой ситуации… Бывает обидно».

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Источник Трибуна
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