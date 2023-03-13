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  4. ПАЛКИН: «Мудрик делает в сотни раз больше, чем если бы сидел в Украине»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 04:23 | Обновлено 13 марта 2023, 04:44
253
0

ПАЛКИН: «Мудрик делает в сотни раз больше, чем если бы сидел в Украине»

Гендиректор «Шахтера» пообещал рассказать, сколько уплачено налогов с трансфера

13 марта 2023, 04:23 | Обновлено 13 марта 2023, 04:44
253
0
ПАЛКИН: «Мудрик делает в сотни раз больше, чем если бы сидел в Украине»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о деталях трансфера Михаила Мудрика в «Челси» во время военного положения:

«Почему Мудрик из Турции улетел прямо в Лондон, не возвращаясь в Украину, как должен был? Если смотреть на закон, то мобилизации не подлежат люди, младше 27 лет, если ты не служил в армии или у тебя не было военной кафедры. Но при этом страну никто из них покинуть не может.

Такая коллизия – с одной стороны тебя воевать не берут, а с другой ты страну покидать не можешь. Нужно это менять. Если вы в курсе, сейчас в Верховной Раде лежит законопроект, который решит эту коллизию, особенно касающуюся спортсменов.

Ведь что сделал для страны переход Мудрика? Во-первых, скоро мы объявим, сколько мы налогов заплатим с этого трансфера. Это будет очень большая сумма.

Во-вторых, с точки зрения продвижения нашей страны на мировой арене он сделает в сотни раз больше, чем, если бы он сидел безвыездно в Украине. Поэтому, мне кажется, должны быть сделаны исключения для таких случаев.

В чем ответственность клуба, если игрок не вернулся в страну? Ответственность в том, что мы заплатим много налогов, а футболист будет продвигать нашу страну на мировой арене».

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Сергей Палкин Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Трибуна
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