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  4. ПАЛКИН: «Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн евро. Это несерьезно»
Англия
13 марта 2023, 01:43 | Обновлено 13 марта 2023, 01:54
105
0

ПАЛКИН: «Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн евро. Это несерьезно»

Гендиректор «Шахтера» рассказал, почему сорвался трансфер защитника

13 марта 2023, 01:43 | Обновлено 13 марта 2023, 01:54
105
0
ПАЛКИН: «Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн евро. Это несерьезно»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему защитник горняков Николай Матвиенко зимой не перешел в английский клуб «Брайтон»:

«То, что давал«"Брайтон», ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 млн евро и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом».

Зимой «Брайтон» был заинтересован в трансфере Николая Матвиенко, но стороны договориться не сумели.

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Сергей Палкин Николай Матвиенко трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ Брайтон
Источник Трибуна
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