Англия13 марта 2023, 01:43 | Обновлено 13 марта 2023, 01:54
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ПАЛКИН: «Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн евро. Это несерьезно»
Гендиректор «Шахтера» рассказал, почему сорвался трансфер защитника
13 марта 2023, 01:43 | Обновлено 13 марта 2023, 01:54
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему защитник горняков Николай Матвиенко зимой не перешел в английский клуб «Брайтон»:
«То, что давал«"Брайтон», ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 млн евро и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом».
Зимой «Брайтон» был заинтересован в трансфере Николая Матвиенко, но стороны договориться не сумели.
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