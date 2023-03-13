ПАЛКИН: «Брайтон предлагал за Матвиенко 16 млн евро. Это несерьезно»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему защитник горняков Николай Матвиенко зимой не перешел в английский клуб «Брайтон»:

«То, что давал«"Брайтон», ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 млн евро и какие-нибудь бонусы. Это несерьезно в целом».

Зимой «Брайтон» был заинтересован в трансфере Николая Матвиенко, но стороны договориться не сумели.