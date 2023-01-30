Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко

«Брайтон» сделал новое предложение «Шахтеру» по поводу трансфера украинского защитника Николая Матвиенко. Об этом сообщают английские СМИ.

«Брайтон» предлагает за Матвиенко 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Ответ «Шахтера» пока что не известен. Ранее донецкий клуб требовал за 26-летнего защитника 30 миллионов.

Позавчера сообщалось о том, что «Брайтон» не уверен в том, что стоит делать новое предложение по Матвиенко.