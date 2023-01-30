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Украина. Премьер лига
30 января 2023, 17:57 |
2485
2

Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко

Ответ «Шахтера» пока что не известен

30 января 2023, 17:57 |
2485
2
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

«Брайтон» сделал новое предложение «Шахтеру» по поводу трансфера украинского защитника Николая Матвиенко. Об этом сообщают английские СМИ.

«Брайтон» предлагает за Матвиенко 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Ответ «Шахтера» пока что не известен. Ранее донецкий клуб требовал за 26-летнего защитника 30 миллионов.

Позавчера сообщалось о том, что «Брайтон» не уверен в том, что стоит делать новое предложение по Матвиенко.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 2
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The Zenachi
Если правда, то нужно сливать за эти деньги. Другого шанса уйти на хорошей ноте, уже может и не быть
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+6
romanchik.8409
Продайте Колю!!!!
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+2
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