Украина. Премьер лига30 января 2023, 17:57 |
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Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Ответ «Шахтера» пока что не известен
30 января 2023, 17:57 |
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«Брайтон» сделал новое предложение «Шахтеру» по поводу трансфера украинского защитника Николая Матвиенко. Об этом сообщают английские СМИ.
«Брайтон» предлагает за Матвиенко 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов.
Ответ «Шахтера» пока что не известен. Ранее донецкий клуб требовал за 26-летнего защитника 30 миллионов.
Позавчера сообщалось о том, что «Брайтон» не уверен в том, что стоит делать новое предложение по Матвиенко.
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Если правда, то нужно сливать за эти деньги. Другого шанса уйти на хорошей ноте, уже может и не быть
Продайте Колю!!!!
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