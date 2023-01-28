Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон уже не уверен по поводу нового предложения по Матвиенко
Англия
28 января 2023, 17:30 |
404
1

Брайтон уже не уверен по поводу нового предложения по Матвиенко

Игрок может остаться в своей нынешней команде

28 января 2023, 17:30 |
404
1
Брайтон уже не уверен по поводу нового предложения по Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

По информации Sky Sports, «Брайтон» уже дважды получил отказ от «Шахтера» по трансферу защитника Николая Матвиенко, однако клуб сохраняет интерес к украинцу.

Правда, сейчас в клубе уже не уверены, что им стоит продолжать переговоры и делать третье предложение. Ранее сообщалось, что с игроком представитель АПЛ уже все согласовал.

А вот «Шахтер» отказался от суммы в 16 миллионов евро + 4 миллиона бонусов, а хочет получить около 25-30 миллионов. После успеха с трансфером Михаила Мудрика клуб готов до последнего ждать выгодного предложения.

По теме:
Усман Дембеле входит в сферу интересов Ньюкасла
ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Николай Матвиенко Брайтон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27 января 2023, 17:19 3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера

С командой будет работать Перица Огненович

Буффон в 45 – ньюсмейкер опять!
Футбол | 28 января 2023, 13:05 1
Буффон в 45 – ньюсмейкер опять!
Буффон в 45 – ньюсмейкер опять!

Блогер sport.ua Алексей Рыжков размышляет о секретах его долголетия в футболе

Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
Теннис | 28.01.2023, 12:40
Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
Хуахин. Иванна Ястремская разгромно проиграла на старте квалификации
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 28.01.2023, 00:48
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Футбол | 27.01.2023, 23:57
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex906
Вчера писали что де дзерби никого брать не собирается .Быстрее бы 31 е чтоб эти сплетни закончились 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
28.01.2023, 11:50 21
Футбол
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
27.01.2023, 10:22 3
Война
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
27.01.2023, 08:30 5
Теннис
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
27.01.2023, 13:39 6
Футбол
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
Замена Мудрику, дубль Ярмоленко, новый коуч Металлиста, золото Меркушиной
28.01.2023, 06:38
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
26.01.2023, 21:50 1
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
27.01.2023, 13:00 9
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности