Брайтон уже не уверен по поводу нового предложения по Матвиенко
Игрок может остаться в своей нынешней команде
По информации Sky Sports, «Брайтон» уже дважды получил отказ от «Шахтера» по трансферу защитника Николая Матвиенко, однако клуб сохраняет интерес к украинцу.
Правда, сейчас в клубе уже не уверены, что им стоит продолжать переговоры и делать третье предложение. Ранее сообщалось, что с игроком представитель АПЛ уже все согласовал.
А вот «Шахтер» отказался от суммы в 16 миллионов евро + 4 миллиона бонусов, а хочет получить около 25-30 миллионов. После успеха с трансфером Михаила Мудрика клуб готов до последнего ждать выгодного предложения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С командой будет работать Перица Огненович
Блогер sport.ua Алексей Рыжков размышляет о секретах его долголетия в футболе