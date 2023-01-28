Брайтон уже не уверен по поводу нового предложения по Матвиенко

По информации Sky Sports, «Брайтон» уже дважды получил отказ от «Шахтера» по трансферу защитника Николая Матвиенко, однако клуб сохраняет интерес к украинцу.

Правда, сейчас в клубе уже не уверены, что им стоит продолжать переговоры и делать третье предложение. Ранее сообщалось, что с игроком представитель АПЛ уже все согласовал.

А вот «Шахтер» отказался от суммы в 16 миллионов евро + 4 миллиона бонусов, а хочет получить около 25-30 миллионов. После успеха с трансфером Михаила Мудрика клуб готов до последнего ждать выгодного предложения.