Франция13 марта 2023, 06:59 | Обновлено 13 марта 2023, 07:24
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ВИДЕО. Матчи 27-го тура Лиги 1. Сенсационное поражение Монако от Реймса
12 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции
13 марта 2023, 06:59 | Обновлено 13 марта 2023, 07:24
219
0
12 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции.
Сенсационное поражение потерпел клуб «Монако» – дома от «Реймса» (0:1).
Лига 1. 27-й тур, 12 марта
- Клермон – Ланс – 0:4
- Анже – Тулуза – 0:2
- Аяччо – Монпелье – 0:1
- Лорьян – Труа – 2:0
- Нант – Ницца – 2:2
- Монако – Реймс – 0:1
- Марсель – Страсбург – 2:2
Турнирная таблица
Смотрите видеообзоры матчей
Клермон – Ланс – 0:4
Анже – Тулуза – 0:2
Аяччо – Монпелье – 0:1
Лорьян – Труа – 2:0
Нант – Ницца – 2:2
Монако – Реймс – 0:1
Марсель – Страсбург – 2:2
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Деслер (Тулуза).
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