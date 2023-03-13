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Чемпионат Франции
Анже
12.03.2023 16:00 – FT 0 : 2
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 марта 2023, 06:59 | Обновлено 13 марта 2023, 07:24
219
0

ВИДЕО. Матчи 27-го тура Лиги 1. Сенсационное поражение Монако от Реймса

12 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции

13 марта 2023, 06:59 | Обновлено 13 марта 2023, 07:24
219
0
ВИДЕО. Матчи 27-го тура Лиги 1. Сенсационное поражение Монако от Реймса
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции.

Сенсационное поражение потерпел клуб «Монако» – дома от «Реймса» (0:1).

Лига 1. 27-й тур, 12 марта

  • Клермон – Ланс – 0:4
  • Анже – Тулуза – 0:2
  • Аяччо – Монпелье – 0:1
  • Лорьян – Труа – 2:0
  • Нант – Ницца – 2:2
  • Монако – Реймс – 0:1
  • Марсель – Страсбург – 2:2

Турнирная таблица

Смотрите видеообзоры матчей

Клермон – Ланс – 0:4

Анже – Тулуза – 0:2

Аяччо – Монпелье – 0:1

Лорьян – Труа – 2:0

Нант – Ницца – 2:2

Монако – Реймс – 0:1

Марсель – Страсбург – 2:2

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Деслер (Тулуза).
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Источник Sport.ua
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