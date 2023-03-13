12.03.2023 19:30 – FT 1 : 1
Испания13 марта 2023, 05:45 | Обновлено 13 марта 2023, 06:15
76
0
ВИДЕО. Севилья ушла из зоны вылета, Вильярреал и Бетис поделили очки
12 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании
13 марта 2023, 05:45 | Обновлено 13 марта 2023, 06:15
76
0
12 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании.
Севилья ушла из зоны вылета, победив Альмерию (2:1). Вильярреал и Бетис поделили очки (1:1).
Ла Лига. 25-й тур, 12 марта
Мальорка – Реал Сосьедад – 1:1
Голы: Ли Кан Ин, 50 – Фернандес, 3.
Севилья – Альмерия – 2:1
Голы: Окампос, 45+2 (пен), Ламела, 73 – Акьеме, 2.
Вильярреал – Бетис – 1:1
Голы: Пино, 55 – Иглесиас, 38.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Вильярреал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
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