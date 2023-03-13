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13 марта 2023, 04:30 | Обновлено 13 марта 2023, 05:24
143
0

Телекомпания Setanta поддержала Parimatch после введения санкций СНБО

Ранее президент и СНБО ввели ряд санкций против букмекерских контор

13 марта 2023, 04:30 | Обновлено 13 марта 2023, 05:24
143
0
Телекомпания Setanta поддержала Parimatch после введения санкций СНБО

Телекомпания Setanta поддержала Parimatch после введения санкций СНБО. В заявлении Setanta сказано:

Setanta Sports – относительно решения СНБО ввести санкции против Parimatch

В августе 2019 года Setanta Sports начала свое вещание в Украине, и одним из первых партнеров нашей компании стал Parimatch.

За годы совместной работы мы реализовали многие проекты и добились немалых результатов. Выдающимся этапом для Setanta Sports стала трансляция матчей Украинской Премьер-лиги. Одним из брендов, оказывавших поддержку как транслятору, так и клубам, также был Parimatch.

24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину. Как международная компания, Setanta Sports проявила солидарность с украинским народом и совместно с Parimatch организовала сбор средств на дроны.

У нас чрезвычайно продуктивный опыт работы с Parimatch в Украине и репутация этого бренда отвечает нашим требованиям к партнерам.

Setanta Sports выражает надежду, что мы и дальше сможем реализовывать совместные проекты, направленные на развитие украинского спорта.

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Источник Setanta Sports Ukraine
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