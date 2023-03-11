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11 марта 2023, 09:13 | Обновлено 11 марта 2023, 09:27
945
5

Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»

В компании считают, что попали под давление со стороны отдельных работников СБУ

11 марта 2023, 09:13 | Обновлено 11 марта 2023, 09:27
945
5
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch

Компания Parimatch официально отреагировала на попадание в санкционный список, введенный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Париматч – бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года было уплачено более 850 млн грн. налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.

С начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории россии, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение и заключение международной юридической компании Mayer Brown. Кроме того, в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которые манипулировали и откровенно фальсифицировали факты с целью разрушения деловой репутации.

Отмечаем, что ООО «Париматч» на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения. Постоянная помощь оказывается ВСУ, Силам территориальной обороны, ГУР, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, включая Президента Украины. Общая сумма пособия составляет более 500 млн грн.

Однако после начала широкомасштабного вторжения россии на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию, а именно:

  • блокируется работа платежных систем, осуществляется влияние на банковскую систему и ее менеджеров;
  • создается основа открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам;
  • неоднократно в соцсетях и медиа распространялась манипулятивная и недостоверная информация, фальсифицировались данные относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете;
  • постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки, не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.

Фактически осуществляется экономический и психологический терроризм в отношении компании и ее работников. Украинскую компанию, которая является налогоплательщиком и работодателем для более чем 2000 украинцев, выталкивают с рынка Украины путем блокирования любой деятельности.

Хотим сообщить, что в течение всего времени военного вторжения россии в Украину нам ни разу не поступали запросы от СБУ относительно разъяснений остановки франшизы в россии. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, устрашения и вымогательства. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.

Отложив свои первоочередные задачи, сотрудники СБУ в течение нескольких месяцев пользуются собственными полномочиями, военным положением в стране и неправомерно давят на лицензированного оператора.

Считаем, что это спланированная компания против ООО «Париматч» и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом.

Мы обращаемся к Президенту Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, а также просим поручить проверить изложенные факты и совершить соответствующие действия по всем неправомерным нарушениям со стороны Службы безопасности Украины.

Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы СМИ и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позицию в суде. Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики», - говорится в заявлении.

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Parimatch
Источник Parimatch
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Комментарии 5
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Fred14
Заметьте мошенники всегда пишут не о себе и не о том из-за чего вводят санкции а пишут о 2000 сотрудников .Они прикрываются людьми .их судьба совершенно никого в компании не интересует.
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+6
K 12
А сколько нажились на людях эти скоты не говорят 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Михаил Шкуренков
Дивне та безглузде рішення. Компанія, яка з початку війни тільки те і робила, що усюди підтримувала Україну під санкціями. Хтось там у офісі на московію працює
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-4
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