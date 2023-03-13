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Чемпионат Германии
Вердер
12.03.2023 18:30 – FT 2 : 3
Байер
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Германия
13 марта 2023, 05:23 | Обновлено 13 марта 2023, 05:46
14
0

Бундеслига. Байер одержал трудную победу над Вердером, ничья Униона

12 марта состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии

13 марта 2023, 05:23 | Обновлено 13 марта 2023, 05:46
14
0
Бундеслига. Байер одержал трудную победу над Вердером, ничья Униона
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии.

Байер одержал трудную победу над Вердером (3:2). Вничью сыграл Унион Берлин на выезде против Вольфсбурга (1:1).

Бундеслига. 24-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Эггештайн, 5, Доан, 89 – Штиллер, 49

Вердер Бремен – Байер Леверкузен – 2:3

Голы: Дукш, 30, Фуллкруг, 86 (пен) – Баккер, 34, Фримпонг, 56, Гложек, 83.

Вольфсбург – Унион Берлин – 1:1

Голы: Виммер, 84 – Юранович, 72 (пен)

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
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Источник Sport.ua
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