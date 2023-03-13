Германия13 марта 2023, 05:23 | Обновлено 13 марта 2023, 05:46
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Бундеслига. Байер одержал трудную победу над Вердером, ничья Униона
12 марта состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии
13 марта 2023, 05:23 | Обновлено 13 марта 2023, 05:46
14
0
12 марта состоялись матчи 24-го тура чемпионата Германии.
Байер одержал трудную победу над Вердером (3:2). Вничью сыграл Унион Берлин на выезде против Вольфсбурга (1:1).
Бундеслига. 24-й тур
Фрайбург – Хоффенхайм – 2:1
Голы: Эггештайн, 5, Доан, 89 – Штиллер, 49
Вердер Бремен – Байер Леверкузен – 2:3
Голы: Дукш, 30, Фуллкруг, 86 (пен) – Баккер, 34, Фримпонг, 56, Гложек, 83.
Вольфсбург – Унион Берлин – 1:1
Голы: Виммер, 84 – Юранович, 72 (пен)
События матча
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Байер).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
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