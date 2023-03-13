12.03.2023 16:00 – FT 1 : 1
Италия13 марта 2023, 03:59 | Обновлено 13 марта 2023, 04:25
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ВИДЕО. Фиорентина и Торино одержали гостевые победы в Серии A
12 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии
13 марта 2023, 03:59 | Обновлено 13 марта 2023, 04:25
30
0
12 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» и «Торино» одержали гостевые победы в Серии A.
Серия A. 26-й тур
Лечче – Торино – 0:2
Голы: Синго, 20, Санабрия, 23
Верона – Монца – 1:1
Голы: Верди, 51 – Сенси, 55
Кремонезе – Фиорентина – 0:2
Голы: Мандрагора, 27, Артур, 50.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Монца).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Эллас Верона).
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