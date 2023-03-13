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13 марта 2023, 03:59 | Обновлено 13 марта 2023, 04:25
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0

ВИДЕО. Фиорентина и Торино одержали гостевые победы в Серии A

12 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии

13 марта 2023, 03:59 | Обновлено 13 марта 2023, 04:25
30
0
ВИДЕО. Фиорентина и Торино одержали гостевые победы в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» и «Торино» одержали гостевые победы в Серии A.

Серия A. 26-й тур

Лечче – Торино – 0:2

Голы: Синго, 20, Санабрия, 23

Верона – Монца – 1:1

Голы: Верди, 51 – Сенси, 55

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Мандрагора, 27, Артур, 50.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Монца).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Торино видео голов и обзор Лечче Верона Монца Кремонезе
Источник Sport.ua
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