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Ньюкасл
12.03.2023 18:30 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
13 марта 2023, 02:41 | Обновлено 13 марта 2023, 03:08
26
0

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1. Первая победа за 6 игр. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

13 марта 2023, 02:41 | Обновлено 13 марта 2023, 03:08
26
0
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1. Первая победа за 6 игр. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Форвард Александер Исак открыл счет на 26-й минуте. Хван Хи Чхан сравнял счет для гостей на 70-й минуте. Однако на 79-й минуте хавбек «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.

«Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед, когда они сумели набрать всего 2 очка. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место (27 очков). «Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на 5-е место (44 очка).

АПЛ. 27-й тур, 12 марта

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 – Хван Хи Чхан, 70

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Ньюкасл Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александер Исак Мигель Альмирон Хван Хи Чхан видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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