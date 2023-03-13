В матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Форвард Александер Исак открыл счет на 26-й минуте. Хван Хи Чхан сравнял счет для гостей на 70-й минуте. Однако на 79-й минуте хавбек «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.

«Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед, когда они сумели набрать всего 2 очка. «Вулверхэмптон» занимает 13-е место (27 очков). «Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на 5-е место (44 очка).

АПЛ. 27-й тур, 12 марта

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 – Хван Хи Чхан, 70