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Англия
12 марта 2023, 20:45 | Обновлено 12 марта 2023, 21:06
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Сороки обыграли Волков. Ньюкасл прервал безвыигрышную серию из 5 матчей

«Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на 5-ю позицию с 44 очками

12 марта 2023, 20:45 | Обновлено 12 марта 2023, 21:06
341
0
Сороки обыграли Волков. Ньюкасл прервал безвыигрышную серию из 5 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Форвард Александер Исак открыл счет на 26-й минуте. Хван Хи Чхан сравнял счет для гостей на 70-й минуте.

Однако на 79-й минуте хавбек «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.

«Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед, когда они сумели набрать всего 2 очка.

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место (27 очков). «Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на 5-е место (44 очка).

АПЛ. 27-й тур, 12 марта

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Исак, 26, Альмирон, 79 – Хван Хи Чхан, 70

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Ньюкасл Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александер Исак Мигель Альмирон Хван Хи Чхан
Источник Sport.ua
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