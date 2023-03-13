НЕЩЕРЕТ: «Нас, динамовцев критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо»
Вратарь «Динамо» поделился впечатлениями после победы над «Днепром-1»
Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет поделился впечатлениями после выездной победы над «Днепром-1» (1:0) в матче 17-го тура УПЛ:
– Очень важный результат для «Динамо». Что вы ощущаете после такой победы?
– Только положительные эмоции, потому что предыдущий матч мы проиграли и это нас очень смущало в течение всей этой недели. Поэтому для нас эта победа очень важна и в психологическом плане, и в плане турнирной таблицы.
– В течение этой недели было много критики. Было ли трудно с этим справиться?
– Мы, «Динамо» Киев, такая команда, что нас критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо. Надо было собраться и посмотреть, что мы сделали плохого, а что нет, и показать наш лучший футбол.
– Вы согласны с тем, что эта сверхважная победа над непростым соперником может стать перезапуском для команды?
– Да, я думаю, по эмоциям было видно, что это волевая победа. Я думаю, это может быть переломным шагом в борьбе за чемпионство.
– Поле на ужгородском стадионе выглядит красивым и убранным, но говорят, что оно было непростым. Что вы можете сказать об этом?
– Я думаю, возможно это потому, что вчера в течение дня был дождь. А так если на поле посмотреть – оно смотрится очень хорошо.
– Ребята в раздевалке сейчас радуются, или все как-то сдержанно?
– Как-то сдержанно, потому что мы отдали все эмоции и силы на поле. Поэтому мы не очень радуемся.
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Нужно было сказать так Нещерету ,что мы помогли ШД стать чемпионом ,а сами будем бороться за бронзу и серебро