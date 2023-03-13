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  4. Владислав РЫБАК: «На матч против Динамо была двойная мотивация»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 02:20 | Обновлено 13 марта 2023, 02:46
87
0

Владислав РЫБАК: «На матч против Динамо была двойная мотивация»

Голкипер «Днепра-1» в игре против «Динамо» дебютировал за клуб и в УПЛ

13 марта 2023, 02:20 | Обновлено 13 марта 2023, 02:46
87
0
Владислав РЫБАК: «На матч против Динамо была двойная мотивация»
СК Днепр-1. Владислав Рыбак

Голкипер «Днепр-1» Владислав Рыбак в матче против «Динамо» не только сыграл свой первый официальный матч за клуб, но и провел дебютную игру в УПЛ.

– Сегодня у вас, наверное, двойные эмоции и мотивация была особенная?

– Да, на матч против «Динамо» была двойная мотивация. На мой взгляд, наша команда сегодня показала хороший футбол, но не хватило немного везения. Однако ничего страшного, у нас впереди много матчей, в которых мы можем реабилитироваться.

– Чего сегодня днепрянам не хватило?

– Не хватило все же фарта, ведь ребята действовали сегодня хорошо, отдавались по максимуму и это было видно. Если будем так дальше и продолжать, все будет хорошо.

– Сегодня вы несколько раз спасали свою команду, особенно после удара Рамиреса, что сохранило интригу до последних секунд. Как в этом эпизоде было – реагировали или думали?

– Я догадывался, что будет удар и реагировал.

– Когда узнали, что будете играть в матче против киевского «Динамо», ведь до этого постоянно играл Валеф?

– В раздевалке перед матчем. Я буду постоянно сражаться за место в основном составе. Рад, что такой неплохой конкурент, ведь это всегда дает стимул расти и выкладываться на футбольном поле по максимуму.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Владислав Рыбак
Источник СК Днепр-1
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