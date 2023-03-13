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Испания
13 марта 2023, 01:27 | Обновлено 13 марта 2023, 02:15
42
0

ВИДЕО. Фран Соль забил за Малагу пенальти в ворота Лас-Пальмаса

Контракт испанского форварда принадлежит киевскому «Динамо»

13 марта 2023, 01:27 | Обновлено 13 марта 2023, 02:15
42
0
ВИДЕО. Фран Соль забил за Малагу пенальти в ворота Лас-Пальмаса
ФК Малага. Фран Соль

Форвард испанский «Малаги» Фран Соль, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», забил очередной гол в Сегунде, втором испанском дивизионе.

На 19-й минуте Фран Соль реализовал пенальти в ворота «Лас-Пальмаса». Нападающий провел на поле 72 минуты.

Игра завершилась вничью (2:2), причем «Малага» спасла матч на 87-й минуте. Команда находится в зоне вылета на 20-м месте среди 22 команд.

Сегунда. 31-й тур, 12 марта

Лас-Пальмас – Малага – 2:2

Голы: Виера, 5 (пен), Пехиньо, 75 – Фран Соль, 19 (пен), Кальво, 87

ВИДЕО на YouTube: Фран Соль забил за Малагу пенальти

Турнирная таблица

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Лас-Пальмас Фран Соль Малага видео голов и обзор пенальти чемпионат Испании по футболу Сегунда
Источник Sport.ua
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