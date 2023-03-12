Италия12 марта 2023, 23:59 | Обновлено 13 марта 2023, 00:19
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Шесть голов на двоих. Ювентус обыграл Сампдорию в результативном матче
У туринской команды дубль оформил Адриен Рабьо
12 марта 2023, 23:59 | Обновлено 13 марта 2023, 00:19
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В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 4:2.
У туринцев дубль сделал Адриен Рабьо, еще по голу забили Глейсон Бремер и Матиас Суле.
При этом форвард хозяев поля Душан Влахович не реализовал пенальти.
Серия A. 26-й тур, 12 марта
Ювентус – Сампдория – 4:2
Голы: Бремер, 11, Рабьо, 26, 64, Суле, 90+3 – Ауджелло, 31, Джуричич, 32
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Ювентус).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Сампдория).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Ауджелло (Сампдория).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
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