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Чемпионат Италии
Ювентус
12.03.2023 21:45 – FT 4 : 2
Сампдория
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Италия
12 марта 2023, 23:59 | Обновлено 13 марта 2023, 00:19
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Шесть голов на двоих. Ювентус обыграл Сампдорию в результативном матче

У туринской команды дубль оформил Адриен Рабьо

12 марта 2023, 23:59 | Обновлено 13 марта 2023, 00:19
99
0
Шесть голов на двоих. Ювентус обыграл Сампдорию в результативном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 4:2.

У туринцев дубль сделал Адриен Рабьо, еще по голу забили Глейсон Бремер и Матиас Суле.

При этом форвард хозяев поля Душан Влахович не реализовал пенальти.

Серия A. 26-й тур, 12 марта

Ювентус – Сампдория – 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабьо, 26, 64, Суле, 90+3 – Ауджелло, 31, Джуричич, 32

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Ювентус).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Сампдория).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Ауджелло (Сампдория).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
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Ювентус Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус - Сампдория видео голов и обзор Адриен Рабьо Душан Влахович Матиас Суле Глейсон Бремер
Источник Sport.ua
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