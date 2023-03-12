Шесть голов на двоих. Ювентус обыграл Сампдорию в результативном матче

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 4:2.

У туринцев дубль сделал Адриен Рабьо, еще по голу забили Глейсон Бремер и Матиас Суле.

При этом форвард хозяев поля Душан Влахович не реализовал пенальти.

Серия A. 26-й тур, 12 марта

Ювентус – Сампдория – 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабьо, 26, 64, Суле, 90+3 – Ауджелло, 31, Джуричич, 32

Видеообзор матча