Зинченко получил оценку ниже средней за матч с Фулхэмом. У Троссарда – 9.2

12 марта в матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Зинченко получил от веб-портала WhoScored оценку 6.9, что ниже среднекомандной (7.22).

Лучшим игроком матча назван форвард канониров Леандро Троссард (оценка 9.2). Все три гола были забиты после его результативных передач.

Оценки WhoScored за матч Фулхзм – Арсенал – 0:3