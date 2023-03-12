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  4. Зинченко получил оценку ниже средней за матч с Фулхэмом. У Троссарда – 9.2
Англия
12 марта 2023, 22:45 | Обновлено 12 марта 2023, 22:57
923
2

Зинченко получил оценку ниже средней за матч с Фулхэмом. У Троссарда – 9.2

Игра украинского защитника была оценена веб-порталом WhoScored в 6.9

12 марта 2023, 22:45 | Обновлено 12 марта 2023, 22:57
923
2
Зинченко получил оценку ниже средней за матч с Фулхэмом. У Троссарда – 9.2
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

12 марта в матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Зинченко получил от веб-портала WhoScored оценку 6.9, что ниже среднекомандной (7.22).

Лучшим игроком матча назван форвард канониров Леандро Троссард (оценка 9.2). Все три гола были забиты после его результативных передач.

Оценки WhoScored за матч Фулхзм – Арсенал – 0:3

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Фулхэм - Арсенал WhoScored Леандро Троссард
Источник Sport.ua
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andriyars
замість того щоб написати зінченко лузер, дуже цікаво описали його виступ...
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