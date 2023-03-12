ВИДЕО. Дикий матч. Рома в меньшинстве проиграла Сассуоло со счетом 3:4
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В матче 26-го тура чемпионата Италии «Рома» дома проиграла «Сассуоло» 3:4.
Арман Лорьенте забил два гола для «Сассуоло» в дебюте матча, а затем хавбек «Ромы» Никола Залевски отыграл один мяч.
В конце первого тайма защитник римлян Мараш Кумбулла был удален с поля, а форвард «Сассуоло» Доменико Берарди реализовал пенальти.
Во втором тайме за «Рому» забили Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум, а у «Сассуоло» отличился Андреа Пинамонти.
«Рома» занимает 5-е место в Серии A (47 очков), «Сассуоло» находится на 12-й позиции (33 очка).
Серия А. 26-й тур, 12 марта
Рома – Сассуоло – 4:3
Залевски, 26, Дибала 50, Вейналдум, 90+4 – Лорьенте, 13, 18, Берарди, 45+4 (пене), Пинамонти, 75
События матча
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