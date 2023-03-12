ВИДЕО. Дикий матч. Рома в меньшинстве проиграла Сассуоло со счетом 3:4

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Рома» дома проиграла «Сассуоло» 3:4.

Арман Лорьенте забил два гола для «Сассуоло» в дебюте матча, а затем хавбек «Ромы» Никола Залевски отыграл один мяч.

В конце первого тайма защитник римлян Мараш Кумбулла был удален с поля, а форвард «Сассуоло» Доменико Берарди реализовал пенальти.

Во втором тайме за «Рому» забили Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум, а у «Сассуоло» отличился Андреа Пинамонти.

«Рома» занимает 5-е место в Серии A (47 очков), «Сассуоло» находится на 12-й позиции (33 очка).

Серия А. 26-й тур, 12 марта

Рома – Сассуоло – 4:3

Залевски, 26, Дибала 50, Вейналдум, 90+4 – Лорьенте, 13, 18, Берарди, 45+4 (пене), Пинамонти, 75