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  4. ВИДЕО. Дикий матч. Рома в меньшинстве проиграла Сассуоло со счетом 3:4
Чемпионат Италии
Рома
12.03.2023 19:00 – FT 3 : 4
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 марта 2023, 23:20 | Обновлено 12 марта 2023, 23:35
202
0

ВИДЕО. Дикий матч. Рома в меньшинстве проиграла Сассуоло со счетом 3:4

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Италии

12 марта 2023, 23:20 | Обновлено 12 марта 2023, 23:35
202
0
ВИДЕО. Дикий матч. Рома в меньшинстве проиграла Сассуоло со счетом 3:4
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Рома» дома проиграла «Сассуоло» 3:4.

Арман Лорьенте забил два гола для «Сассуоло» в дебюте матча, а затем хавбек «Ромы» Никола Залевски отыграл один мяч.

В конце первого тайма защитник римлян Мараш Кумбулла был удален с поля, а форвард «Сассуоло» Доменико Берарди реализовал пенальти.

Во втором тайме за «Рому» забили Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум, а у «Сассуоло» отличился Андреа Пинамонти.

«Рома» занимает 5-е место в Серии A (47 очков), «Сассуоло» находится на 12-й позиции (33 очка).

Серия А. 26-й тур, 12 марта

Рома – Сассуоло – 4:3

Залевски, 26, Дибала 50, Вейналдум, 90+4 – Лорьенте, 13, 18, Берарди, 45+4 (пене), Пинамонти, 75

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Рома).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
45’
Мараш Кумбула (Рома) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Рома).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Арман Лорьенте (Сассуоло).
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Источник Sport.ua
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