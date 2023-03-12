Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики

Форвард из Венесуэлы Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Кривбассом» (3:0) он открыл в 18 лет 228 дней. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 5 дней. Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигерийцы Эммануэль Окодува и Майкл Бабатунде, а также ганец Наджиб Якубу.

Кроме всего прочего, Келси стал первым футболистом 2004 г. р., забивавшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Страна Клуб Первый гол Соперник Счет 18 лет 30 дней Серин ДИОП Франция Сталь А 29.10.2006 Черноморец (д) 2:1 18 лет 143 дня Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла 13.04.2002 Кривбасс (д) 2:2 18 лет 187 дней Наджиб ЯКУБУ Гана Ворскла 04.11.2018 Львов (д) 2:0 18 лет 219 дней Майкл БАБАТУНДЕ Нигерия Кривбасс 31.07.2011 Черноморец (д) 1:0 18 лет 228 дней Кевин КЕЛСИ Венесуэла Шахтер 12.03.2023 Кривбасс (г) 3:0 18 лет 233 дня Чиприан МАРИКА Румыния Шахтер 22.05.2004 Карпаты (д) 5:0 18 лет 252 дня Деннис БОНАВЕНТУРЕ Нигерия Заря 24.07.2016 Олимпик (д) 3:0 18 лет 261 день ДАНИЛУ ДОС САНТОС Бразилия Волынь 03.10.2014 Ворскла (д) 2:2 18 лет 273 дня Ахмед ЯНУЗИ Албания Ворскла 07.04.2007 Шахтер (г) 1:3 18 лет 288 дней Майкл ЧИДИ Нигерия Волынь 31.07.2005 Сталь (г) 2:2 18 лет 293 дня Адольф ТЕЙКУ Камерун Металлург З 12.04.2009 Ильичевец (г) 1:1

Игроки 1994-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины