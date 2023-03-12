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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 21:24 | Обновлено 12 марта 2023, 21:32
1077
2

Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики

18-летний форвард из Венесуэлы стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в УПЛ

12 марта 2023, 21:24 | Обновлено 12 марта 2023, 21:32
1077
2
Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
ФК Шахтер. Кевин Келси

Форвард из Венесуэлы Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Кривбассом» (3:0) он открыл в 18 лет 228 дней. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 5 дней. Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигерийцы Эммануэль Окодува и Майкл Бабатунде, а также ганец Наджиб Якубу.

Кроме всего прочего, Келси стал первым футболистом 2004 г. р., забивавшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

18 лет 143 дня

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

13.04.2002

Кривбасс (д)

2:2

18 лет 187 дней

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

18 лет 219 дней

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

31.07.2011

Черноморец (д)

1:0

18 лет 228 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс (г)

3:0

18 лет 233 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

22.05.2004

Карпаты (д)

5:0

18 лет 252 дня

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик (д)

3:0

18 лет 261 день

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

03.10.2014

Ворскла (д)

2:2

18 лет 273 дня

Ахмед ЯНУЗИ

Албания

Ворскла

07.04.2007

Шахтер (г)

1:3

18 лет 288 дней

Майкл ЧИДИ

Нигерия

Волынь

31.07.2005

Сталь (г)

2:2

18 лет 293 дня

Адольф ТЕЙКУ

Камерун

Металлург З

12.04.2009

Ильичевец (г)

1:1

Игроки 1994-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1994

ФАРЛЕЙ

Севастополь

31.08.2013

Карпаты (д)

1:0

1995

Никита ТАТАРКОВ

Металлург З

31.08.2014

Карпаты (г)

2:1

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

09.08.2014

Металлург Д (г)

1:1

1997

Марьян ШВЕД

Карпаты

26.04.2015

Олимпик (д)

4:1

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

30.05.2015

Олимпик (д)

4:1

1999

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал (д)

3:0

2000

Наджиб ЯКУБУ

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

2001

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

2002

Евгений ПАВЛЮК

Ворскла

16.07.2020

Мариуполь (д)

1:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Мариуполь

27.11.2020

Львов (г)

3:1

2004

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс (г)

3:0

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Источник Sport.ua
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Алексей Столетов
Африканцев вообще нужно убрать из списка. Их даты рождения неизвестны им самим, а зачастую и специально подделаные
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