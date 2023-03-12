Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
18-летний форвард из Венесуэлы стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в УПЛ
Форвард из Венесуэлы Кевин Келси стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Кривбассом» (3:0) он открыл в 18 лет 228 дней. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший румыну Чиприану Марике, Кевин превзошел на 5 дней. Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигерийцы Эммануэль Окодува и Майкл Бабатунде, а также ганец Наджиб Якубу.
Кроме всего прочего, Келси стал первым футболистом 2004 г. р., забивавшим в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Первый гол
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 30 дней
|
Серин ДИОП
|
Франция
|
Сталь А
|
29.10.2006
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
18 лет 143 дня
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла
|
13.04.2002
|
Кривбасс (д)
|
2:2
|
18 лет 187 дней
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Гана
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов (д)
|
2:0
|
18 лет 219 дней
|
Майкл БАБАТУНДЕ
|
Нигерия
|
Кривбасс
|
31.07.2011
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
18 лет 228 дней
|
Кевин КЕЛСИ
|
Венесуэла
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс (г)
|
3:0
|
18 лет 233 дня
|
Чиприан МАРИКА
|
Румыния
|
Шахтер
|
22.05.2004
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
18 лет 252 дня
|
Деннис БОНАВЕНТУРЕ
|
Нигерия
|
Заря
|
24.07.2016
|
Олимпик (д)
|
3:0
|
18 лет 261 день
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла (д)
|
2:2
|
18 лет 273 дня
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Албания
|
Ворскла
|
07.04.2007
|
Шахтер (г)
|
1:3
|
18 лет 288 дней
|
Майкл ЧИДИ
|
Нигерия
|
Волынь
|
31.07.2005
|
Сталь (г)
|
2:2
|
18 лет 293 дня
|
Адольф ТЕЙКУ
|
Камерун
|
Металлург З
|
12.04.2009
|
Ильичевец (г)
|
1:1
Игроки 1994-2004 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
ФАРЛЕЙ
|
Севастополь
|
31.08.2013
|
Карпаты (д)
|
1:0
|
1995
|
Никита ТАТАРКОВ
|
Металлург З
|
31.08.2014
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
09.08.2014
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
1997
|
Марьян ШВЕД
|
Карпаты
|
26.04.2015
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
30.05.2015
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал (д)
|
3:0
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов (д)
|
2:0
|
2001
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
2002
|
Евгений ПАВЛЮК
|
Ворскла
|
16.07.2020
|
Мариуполь (д)
|
1:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
27.11.2020
|
Львов (г)
|
3:1
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс (г)
|
3:0
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